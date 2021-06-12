鋁材需求火 溢價幅度大
日本鋁材買家在與國外供應商談判價格時，不得不接受大幅的溢價，並可能帶動整個亞洲鋁價上揚，從而使啤酒罐到電動車，凡是鋁製品的價格都持續上漲。
彭博資訊報導，由於全球經濟復甦，需求激增，使國外供應商與日本買家在談判時，要求供應價格大幅上升，加上用戶全力確保鋁材供給，導致價格節節升高。
日本買家已同意第3季的交貨價格，比倫敦市場基準價格每噸溢價185美元，創六年來高點，也比去年同期高出一倍。甚者，賣方在談判時還罕見地告知買方，表示如果買家不接受上述報價，賣方下次的報價只會更高，凸顯賣方氣勢超強，這與以往賣方先報出最高價讓買家砍殺的作法截然不同。
立花證券分析師指出，日本買家為確保鋁材供給無缺，似乎非接受上述溢價不可，否則生產者便可能將鋁材轉賣給其他國家。
日本上述的情況非同小可。由於日本是亞洲最大的鋁材進口國，因此日本一旦接受溢價，整個亞洲地區都將以此為基準。買家新增的成分將在未來幾個月陸續轉嫁到汽車製造廠身上。
賣方態度強硬，是反映最近煤、玻璃、鋼材等多種原料商品的普遍漲勢。美國鋁業公司執行長5月曾表示，今年鋁材需求正「全速運轉」，且中國大陸與其他國家的需求「的確、的確、的確」持續擴張。
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