韓經濟復甦 估年底前升息

南韓央行（BOK）總裁李柱烈暗示有意緊縮貨幣政策，使市場預期央行最快可能在今年底前開出升息第一槍；俄羅斯央行11日則祭出今年第三度升息，以抑制通膨上揚。

先前多數分析師預估，南韓央行要到2022年才會展開升息，不過近來部分專家開始預測，該行最快可能在2021年11月收緊政策。南韓基準利率自2020年5月至今都處於歷史低點0.5%。

李柱烈11日在央行慶祝成立71周年的演說表示，若預期經濟將維持穩健復甦，央行應在適當時機讓寬鬆政策有秩序地回歸常態。

他表示，刺激措施幫助南韓度過疫情危機，但資產價格加速上漲也讓不平等的問題惡化。

李柱烈指出，升息的時機點和幅度，應取決於央行仔細評估新冠疫情的發展態勢、經濟復甦的力道與持久性，以及借款成本降低導致金融失衡所累積的風險。

隨著南韓經濟的復甦速度優於預期，巴克萊銀行的經濟學家近來認為，李柱烈的立場愈來愈趨向鷹派。

李柱烈這番說法也促使更多分析師認為升息的時間點會早於之前的預測，高盛等分析師押注今年就會出現轉變。三星證券和KB證券預期最快10月升息，推翻先前預測的2022年之後。

南韓央行5月將今年經濟成長率預估值上修至4%，優於2月預測的3%。南韓上月出口額寫下逾30年來最大增幅，通膨攀抵九年高點且連兩個月超過央行2%的目標。

分析師預期，南韓加速接種新冠疫苗，將使央行比預期提早收緊寬鬆政策。

同日，俄羅斯央行將基準利率從5%上調至5.5%，符合分析師預期，為今年第三度升息，原因是通膨上揚，並表示必要時將持續升息。

俄羅斯5月年通膨率高於預期且加速上揚至6%，觸及2016年10月以來最高點。當時俄國基準利率為10%。

分析師警告通膨率將進一步走升，央行則表示待基準利率調高至2020年4月的水準後，將考慮祭出更多緊縮貨幣政策。