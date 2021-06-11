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拜登夫婦G7前到酒吧偷閒 BBC記者：入行第一次碰到

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登夫婦10日結束會晤首相強森夫婦的行程後，就一身輕便地前往下榻飯店的酒吧，直接坐在戶外放鬆地喝飲料。剛好在現場的BBC記者在推特大呼意外，直指自他入行以來，這還是第一次在酒吧碰到美國總統坐在他的隔壁點飲料。畫面翻攝：Twitter/BBCJonSopel
美國總統拜登夫婦10日結束會晤首相強森夫婦的行程後，就一身輕便地前往下榻飯店的酒吧，直接坐在戶外放鬆地喝飲料。剛好在現場的BBC記者在推特大呼意外，直指自他入行以來，這還是第一次在酒吧碰到美國總統坐在他的隔壁點飲料。畫面翻攝：Twitter/BBCJonSopel

美國總統拜登夫婦為參加G7峰會前往英國，10日結束會晤首相強生夫婦的行程後，就一身輕便地前往下榻飯店的酒吧，直接坐在戶外放鬆地喝飲料，剛好在現場的BBC記者索珀（Jon Sopel）則上推特大呼意外。

太陽報報導，英方此次安排峰會領袖住進康沃爾聖艾夫斯（St Ives, Cornwall）的特里格納城堡度假酒店（Tregenna Castle Resort）。據轉述，拜登總統與第一夫人吉兒．拜登當時都已換上牛仔褲與運動鞋，並在隨扈的簇擁下，走向酒吧戶外的一張空桌子，讓來賓受到一點驚嚇。

從索珀貼出的現場影片可見到拜登一邊檢查木椅，一邊隔著一段距離跟他短暫寒暄。

索珀在推特寫道，從他入行以來，這還是第一次碰到「美國總統走過來，在一間酒吧的桌旁坐下，就在我隔壁點飲料」，接著又指「希望我沒有揭露國家機密，但美國總統喝可樂，第一夫人點一杯紅酒。沒看到啤酒或蘋果酒或康沃爾肉餡餅（Pasty）」。G7峰會將於11日登場。

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美國總統拜登夫婦10日結束會晤首相強森夫婦的行程後，就一身輕便地前往下榻飯店的酒吧，直接坐在戶外放鬆地喝飲料。剛好在現場的BBC記者指出，拜登喝可樂，第一夫人吉兒．拜登則點了一杯紅酒。畫面翻攝：The Sun&Twitter/Philip Crowther
美國總統拜登夫婦10日結束會晤首相強森夫婦的行程後，就一身輕便地前往下榻飯店的酒吧，直接坐在戶外放鬆地喝飲料。剛好在現場的BBC記者指出，拜登喝可樂，第一夫人吉兒．拜登則點了一杯紅酒。畫面翻攝：The Sun&Twitter/Philip Crowther

拜登 G7 BBC

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