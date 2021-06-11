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美軍：解放軍想度海奪台極其困難 美有足夠軍力應對

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防部長奧斯汀。美聯社
美國國防部長奧斯汀。美聯社

美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）10日在國會表示，中國大陸解放軍若要渡過台灣海峽攻台奪島，將極其困難，美國只要依據台灣關係法做出政治決定，就有足夠的軍力應對中方；美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）也稱中國大陸為首要的、步步進逼的威脅。

奧斯丁在聯邦參議院軍事委員會報告明年度預算，並答覆議員詢問說，美中缺乏直接溝通的熱線，是關鍵議題；這是在英國金融時報上月21日報導美中軍事高層對後受阻後，奧斯丁首度談及熱線。

加入民主黨團運作的參議員金恩（Angus King）表示，他認為美國面臨最嚴重風險，就是與中國的意外衝突，包括南海與台海，都可能由意外升級衝突，且兩國之間沒有熱線。

奧斯丁說，他完全同意這項說法，當美國看到中國在印太地區一些侵略行為時，擔心可能引發危機，且美國需要與盟友及對手有對話能力，「我和你一樣關切此事，我完全同意你，這很關鍵。」

相較美中重啟商務對話，美中政治對話不歡而散；金融時報日前報導，奧斯丁要求與中共中央軍事委員會副主席許其亮對話，但遭拒絕。

有關台海可能在近年內就發生衝突一說，米利表示，關鍵是嚇阻力量而非衝突；當大國競爭時，嚇阻能防止從競爭走向戰爭，所謂嚇阻，就是讓對手知道你有這樣的能力，當雙方足夠理性，威懾狀態就能成形。

米利表示，解放軍渡過台海要攻台奪島，要面臨台灣反抗，這是極其複雜而困難的行動；即便是無法匹敵的軍力，這件事也很困難，在美國來說，只要依據台灣關係法所下的政治決定，美國確有足夠軍力應對。

奧斯丁在答覆共和黨議員霍利（Josh Hawley）時表示，沒人想看到片面改變台灣現狀，美國根據台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證，協助台灣自我防衛，美國立場沒有改變，將持續協助台灣發展相關能力。

台海 台灣關係法 解放軍

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