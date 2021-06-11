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蘋果造車繼續鴨子划水 聘BMW前電動車開發主管

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果最近聘請前BMW電動車開發高階主管，加入其電動車研發團隊。 路透
蘋果最近聘請前BMW電動車開發高階主管，加入其電動車研發團隊。 路透

知情人士向彭博資訊透露，蘋果（Apple）最近延聘BMW電動車部門前高階主管Ulrich Kranz，幫忙指導蘋果的電動車研發工作。一位蘋果發言人稍後確認公司聘用了Kranz。

Kranz曾在BMW工作30年，離開BMW時職位是資深副總裁，帶領開發i3與i8。告別BMW之後，Kranz與人共同創辦Canoo，而在他交出Canoo執行長棒子後大約一個月，蘋果找他加入。

彭博指出，聘請Kranz是蘋果重大的汽車類別人事布局，顯然蘋果下定決心要打造自駕電動車，與特斯拉（Tesla）和其他車廠一較高下。要求匿名的消息人士說，Kranz的上司是Doug Field。Field先前是特斯拉Model 3量產計畫的領導人，現在管理蘋果的汽車研發計畫。

蘋果2014年開始發展電動車。2016年轉向聚焦於自駕平台，打算賣給其他公司或最後自己也利用。一路下來，蘋果挖角多位特斯拉高階主管，現在他們分別在傳動工程、自駕軟體、車輛內外裝等領域協助蘋果研發。幾個月前蘋果重啟發展全車的努力，不過尚在早期階段，恐怕至少要五年以後才能推出自家電動車。

BMW 特斯拉 Apple

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