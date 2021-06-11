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美國年輕人接種疫苗後爆「心肌炎風險」！當局展開調查

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。美聯社
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。美聯社

針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現心肌炎（Myocarditis）的案例，美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。

CDC將和「免疫實踐諮詢委員會」（Prevention`s Advisory Committee on Immunization Practices）將於6月18日開會討論有關心肌炎病例的增加，自4月以來，CDC發現心肌炎和心包炎的病例數激增，這些病例雖然不算常見，但主要發生在男性青少年和年輕人身上。

CDC在第一波注射mRNA疫苗後共計出現216例心肌炎患者，第二次注射後又出現573例。施打第一劑後心肌炎或心包炎患者的平均年齡為30歲、第二劑為24歲，同時在30歲以下的民眾中共計出現475例。雖然大多數患者經過治療和休息後並無大礙，10人中有超過8人的症狀完全緩解，不過CDC正進一步按年齡審查這些病例。

心肌炎是心臟肌肉發炎、主要由感染而起，CDC指出「目前對這些案例的調查仍在早期階段，尚無法判定是否由疫苗而起」，CDC已經要求醫護人員多加注意年輕人施打疫苗後是否出現不尋常的心臟症狀，不過也強調民眾接種疫苗後的心肌炎案例和預期差異不大。

新冠疫苗 患者

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