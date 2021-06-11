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英特爾據傳對SiFive提收購之議 價碼逾20億美元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
消息人士透露，英特爾（Intel）已向晶片設計新創公司SiFive提出收購要約，價碼超過20億美元。美聯社
消息人士透露，英特爾（Intel）已向晶片設計新創公司SiFive提出收購要約，價碼超過20億美元。美聯社

消息人士透露，晶片業者英特爾（Intel）已向晶片設計新創公司SiFive提出併購之議，價碼超過20億美元，成為這場競購案的最新競爭者。

彭博資訊報導，SiFive已收到英特爾的收購要約，正持續洽詢潛在顧問業者，如何處理這項收購提議。SiFive先前收到其他方提出的收購要約，其中包括投資要約，消息人士表示，後者可能是更好的途徑。這個收購討論仍在初期階段，不保證能談承任何協議，SiFive最終可能拒絕追求者，維持以往的獨立性。

根據數據供應商PitchBook，SiFive最近一輪募資是在去年，當時估值上看5億美元。英特爾和SiFive代表都對這項收購要約不予置評。

SiFive依據開源指令及架構（RISC-V）來設計晶片，設法把開源標準引進半導體設計，有助降低成本，顧客取得也容易。自從繪圖晶片業者輝達（Nvidia）去年98月同意已400億美元收購軟銀旗下的安謀（Arm）後，SiFive已收到許多收購要約。Arm主要是授權晶片使用和處理晶片設計，與SiFive的性質相似。

SiFive執行長Patrick Little是晶片產業的資深員工，他去年從高通（Qualcomm）跳槽到這家公司，當時在高通擔任車用晶片部門資深副總裁。消息人士說，假設輝達成功併購安謀，SiFive將是潛在受惠者，因為安謀的顧客擔憂，安謀出嫁輝達後可能減少與他們合作。

SiFive去年最後一輪募資，籌措逾6,100萬美元，投資者包括SK海力士、Spark資本公司、沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）旗下的Prosperity 7新創公司，以及高通和硬體製造商威騰電子（Western Digital）旗下的創投公司。

半導體 沙烏地阿拉伯

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