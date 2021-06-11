美股三大指數齊揚 標普500創新高 長期通膨擔憂減輕

美國三大指數齊揚，標普500指數收盤創新高，率領市場上漲的大型股助攻那斯達克漲幅居前，對經濟敏感的道瓊交通運輸股和小型股組成的羅素2000指數則收低。

瓊工業指數小漲0.06%，或19.1點，終場報34,466.24點，那斯達克指數上揚漲108.58點，或0.78%，報14,020.33點，標普500指數漲0.47%，或19.63點，收報4,239.18點，超越5月7日的收盤新高價位4,232.62點。

美國勞工部最新公布的消費者物價指數（CPI）高於市場預期，為當前物價大幅上揚是否轉化為長期通脹的爭論推波助瀾，儘管美國聯準會（Fed）再三保證物價上揚只會是暫時現象。但更仔細地觀察就會發現，價格上漲主要來自大宗商品和機票等商品，因此物價上揚很可能是暫時的。

LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick說：「本周稍早市場極度無聊，因為我們都在注意CPI報告。一旦市場看透了表象，就會發現，通膨上升的主因是經濟重啓，股市出現短暫反彈。市場意識到整體經濟並未過熱，因此顯得老神在在。」

美國眾議院旗下一個委員會通過一項針對地面交通的5,470億美元基礎設施支出法案，採納總統拜登2.3兆美元基礎設施計畫的部分建議。

不過，有望從基礎設施支出中受惠的類股反而收低。標普工業類股和運輸股指數分別下跌0.5%和0.7%。在標普500指數的11個主要類股中，健康照護類股寫下最大的漲幅。但對利率敏感的金融類股大跌1.1%，跌最深，因為美國公債殖利率下滑，對該類股構成壓力。

網路投資人大肆追捧的「迷因股」遊戲驛站（GameStop，GME）暴跌27.2%，GME先前表示可能發行新股。其他受惠於散戶軋空而反彈的個股，包括Clover Health投資公司、連鎖影城AMC以及連鎖家具用品店Bed Bath & Beyond紛紛下挫，跌幅介於8%至19%。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）上漲2.2%，因為有消息指出，美國將向輝瑞支付約35億美元，購買5億劑新冠疫苗，並打算捐給100個最低收入的國家。