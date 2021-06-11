台積電ADR收盤小漲 較台股溢價率9.3%
台股ADR周三（10日）收盤同步勁揚，台積電ADR上漲近1%，較台北交易股票溢價率為9.3%。聯電中止跌回升，上漲近3%。
道瓊指數9日收盤上漲19.10點，漲幅0.06%，報34,466.24點；標普500指數收漲19.63點，漲幅0.47%，報4,239.18點；那斯達克指數收漲108.158點，漲幅0.78%，報14,020.33點。
費城半導體指數收盤下跌 1.19%，收3,196.21點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.73 +4.43%
中華電 CHT 41.58 +0.43%
台積電 TSM 118.24 +0.95%
聯電 UMC 9.49 +2.93%
資料來源：彭博資訊
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