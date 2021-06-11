國際油價漲至兩年多最高 金價小漲 美經濟復甦態勢明確

油價周四小幅漲至兩年多來的最高價位，在美國初請失業金人數降至去年第一波新冠疫情爆發以來最低後，市場對強勁的經濟需求持樂觀態度。金價小漲，美國上月消費者物價指數(CPI)增幅高於預期，但對聯準會（Fed）縮減貨幣支持措施的疑慮減輕。

●國際油價漲至兩年多最高

在媒體報導稱美國取消了對伊朗石油官員的制裁後，市場一度下挫，之後再度轉升。

美國財政部後來宣布取消了對三位前伊朗官員和兩家此前參與伊朗石化產品貿易的公司的制裁。一名美國官員告訴路透，這是「例行」措施，和與伊朗重啟2015年限制其核武器發展協議的談判無關。

布蘭特原油期貨漲0.30美元，收於每桶72.52美元，漲幅0.4%，而美國原油期貨漲0.33美元，漲幅0.5%，收於每桶70.29美元。

這是自2019年5月以來布蘭特原油和2018年10月以來美國原油的最高收盤價。

數據顯示，上周美國初請失業金人數降至近15個月來的最低水準，而5月消費者價格進一步上升，因經濟重啟提振了對旅遊相關服務的需求。

Rystad Energy分析師Louise Dickson說：「(美國)最近公布的失業和就業數據是經濟復甦正在加速的明確信號。」

石油輸出國組織(OPEC)在周四的一份月度報告中表示，今年的石油需求將增長6.6%，即595萬桶/日。預測連續第二個月保持不變。

●金價小漲

現貨金上漲0.3%，至每英兩1,893.75美元，稍早觸及6月4日以來最低1,869.46美元。美國黃金期貨收於1,896.40美元。

OANDA資深市場分析師Edward Moya說：「(從通膨數據)得到的關鍵結論是，市場堅信美聯儲短期內不會改變立場，金市(寬鬆政策)題材仍將存在。」

Moya表示，金價仍面臨一些定價壓力，但市場認為最終可能引發Fed收緊政策「失控」的通膨不太可能出現，這支撐了金價。

其他貴金屬中，鈀金跌0.6%，至2,762.56美元，白金跌0.4%，至1,145.23美元。

CPM group執行合夥人Jeffrey Christian表示，「半導體供應鏈的中斷肯定限制了新汽車生產，因此影響了白金群金屬（PGM）的需求」，價格受到壓抑。

白銀上漲0.5%，至每英兩27.88美元。