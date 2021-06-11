臉書開放全員申請遠距工作

社群媒體巨擘臉書加碼擴大彈性上班政策適用範圍，從6月15日起，所有員工都能申請全職從事遠距工作；另外，IBM本周告知完成疫苗接種的員工，9月7日起能回辦公室、不必戴口罩。

財經網站CNBC報導，先前臉書只有特定職級的員工才能申請遠距工作，且各部門規定不同，現在則對全員開放。但轉換成永久遠距工作並搬家到不同城市的員工，薪資可能依當地市場行情調整。

對於有必要進公司的員工，臉書建議每周至少半數時間待在辦公室，在可預見的未來，這些人將適用於混合上班制。該公司計劃9月之前以50%的人流管制開啟辦公室，暫訂10月能讓想進辦公室的人全員回歸。

臉書同時宣布，在2021年剩下的日子裡，員工有20天時間，可選擇在任何地點工作，只須先取得工作授權。

臉書也打算逐步放寬到允許跨國界的遠距工作，6月15日起，能為想從美國搬到加拿大的人提供遠距工作的支持；基於角色和團隊戰略，在歐洲各地、中東和非洲的人員也能搬到英國從事遠距工作。以前僅有技術和招募人員可以這樣移動。

蘋果公司（Apple）上周通知美國員工，9月起每周回辦公室工作至少三天。