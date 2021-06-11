BCBS擬提高加密幣資本要求

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

根據全球金融監管機構的計畫，銀行將因持有比特幣和其他加密貨幣而面臨史上最嚴格的資本要求，目的是為避免加密幣市場波動對金融穩定造成的威脅。

彭博資訊報導，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）擬提高銀行持有比特幣和其他加密資產的資本要求，銀行必須撥備足夠的資本，以全額彌補持有加密幣的損失。

BCBS 10日表示，銀行業面臨與日俱增的加密資產風險，因為加密資產可能被用來洗錢、對銀行的信譽構成挑戰，且其價格劇烈震盪可能導致違約。

因此，該委員會提議，銀行在比特幣與其他加密幣的曝險，適用1,250%的風險權數。實際上，基於8%的最低資本要求，這意味著銀行每暴險價值1美元的比特幣，可能就必須持有1美元的資本做為因應。其他適用如此高風險權數的資產包含證券化商品，因為銀行對持有證券化商品的潛在暴險，所掌握的資訊不足。

該委員會對與現實世界資產掛鉤的代幣和穩定幣等資產，設下較低的資本規定，比照債券、債務、存款、股票或大宗商品，風險權數可能介於零至1,250%之間，例如代幣化主權債券的風險權數為零。

比特幣 洗錢 債務

延伸閱讀

巴塞爾委員會盯加密幣 擬用最嚴格資本要求

法人撤守比特幣！六大利多加持金價近二月上漲14％ 中長線探前波高點

薩爾瓦多正式成為第一個將比特幣作為法定貨幣的國家

美中投資比特幣 去年大賺

相關新聞

日經：台積電評估日本首座晶圓廠 擬獨資經營

日本經濟新聞報導，台積電正考慮在日本興建該公司第一座晶片製造廠，回應東京當局鼓勵企業赴日擴建半導體產線的呼籲。

美股早盤漲逾200點 未受通膨增幅高於預期影響

5月通膨升幅高於預期，似乎未影響投資人的信心，美股三大指數10日早盤全面上漲，道瓊工業指數漲逾200點，而科技股為主的那...

今年全球新冠死亡數超去年 拜登：捐5億劑疫苗給92國

華爾街日報報導，相較去年一整年，今年的新冠肺炎病逝者更多；即便富國疫情好轉，距離終結全球大流行仍有一段距離。美國總統拜登...

ECB上修GDP 購債不變

歐洲央行（ECB）10日在決策會議中決定第3季仍將繼續快速購買資產，並維持現行各項主要利率不變。總裁拉加德在會後公布最新...

韓半導體員工擬先接種疫苗

韓國每日經濟新聞10日引述政府和產業消息人士報導，南韓政府正考慮讓包括晶片和電子產業在內的重要企業員工接種疫苗，以避免生...

美CPI年增5% 攀13年高點

美國5月整體及核心消費者物價指數（CPI）大幅上升，且全面超出預估，整體及核心CPI年升率分別創下13年與近30年來高點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。