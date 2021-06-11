BCBS擬提高加密幣資本要求
根據全球金融監管機構的計畫，銀行將因持有比特幣和其他加密貨幣而面臨史上最嚴格的資本要求，目的是為避免加密幣市場波動對金融穩定造成的威脅。
彭博資訊報導，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）擬提高銀行持有比特幣和其他加密資產的資本要求，銀行必須撥備足夠的資本，以全額彌補持有加密幣的損失。
BCBS 10日表示，銀行業面臨與日俱增的加密資產風險，因為加密資產可能被用來洗錢、對銀行的信譽構成挑戰，且其價格劇烈震盪可能導致違約。
因此，該委員會提議，銀行在比特幣與其他加密幣的曝險，適用1,250%的風險權數。實際上，基於8%的最低資本要求，這意味著銀行每暴險價值1美元的比特幣，可能就必須持有1美元的資本做為因應。其他適用如此高風險權數的資產包含證券化商品，因為銀行對持有證券化商品的潛在暴險，所掌握的資訊不足。
該委員會對與現實世界資產掛鉤的代幣和穩定幣等資產，設下較低的資本規定，比照債券、債務、存款、股票或大宗商品，風險權數可能介於零至1,250%之間，例如代幣化主權債券的風險權數為零。
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