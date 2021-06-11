歐亞企業市值 隨疫情消長

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
亞洲的疫苗接種進度緩慢，拖累迅銷市值下滑。 歐新社
亞洲的疫苗接種進度緩慢，拖累迅銷市值下滑。 歐新社

快時尚巨擘優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）的市值今年一度超越歐洲同業Zara母公司，如今卻大幅落後，反映西方經濟體的民眾接種疫苗後，已開始採購新服飾，迎接後疫情時代的生活。

根據彭博資訊的數據，截至9日收盤，迅銷的市值801.2億美元，遠低於Zara西班牙母公司印地紡（Inditex）的1,199億美元。

迅銷的市值2月時超越印地紡，這家日本服飾廠當時受益於亞洲市場的強勁表現；疫情初期，亞洲市場的表現優於西方國家。但隨著主要市場展開疫苗接種，形勢開始轉變，迅銷的市值開始下滑，印地紡則蒸蒸日上。

日經新聞和英國金融時報（FT）的分析資料顯示，截至9日止，英國的接種率是每百人接種103劑疫苗，美國每百人接種91劑、德國則為66劑。相較之下，亞洲地區的南韓每百人僅接種20劑疫苗，日本14劑，馬來西亞11劑。

迅銷在主要市場中國大陸仍維持強勁表現，因為大陸迅速控制疫情，並引領經濟復甦。然而，迅銷在東南亞的狀況截然不同。由於疫情爆發，迅銷已暫時關閉馬來西亞所有49家Uniqlo門市，越南的八家Uniqlo門市也有五家已停業。

迅銷的日本業務也陷入困境，優衣庫5月同店銷售年減0.6%，12個月來首次負成長。若和2019年5月相比，同店銷售則下滑18.6%。

印地紡9日表示，4月為止的第1季淨利為4.21億歐元，從去年同期的虧損4.09億歐元轉盈，主因疫情相關限制措施已鬆綁。

日本摩根證券分析師表示，迅銷的室內和休閒服飾在疫情期間表現強勁，推升業績，但全球經濟重啟讓高檔時尚戶外服飾的需求回升，嘉惠印地紡。

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