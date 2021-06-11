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韓半導體員工擬先接種疫苗

經濟日報 / 編譯葉亭均林聰毅／綜合外電

韓國每日經濟新聞10日引述政府和產業消息人士報導，南韓政府正考慮讓包括晶片和電子產業在內的重要企業員工接種疫苗，以避免生產中斷。勞動部已發函給三星電子、SK海力士、以及LG等企業，詢問他們對新冠疫苗的需求。

KDCA及勞動部表示，他們正與各政府機構討論這類選項，但尚未明確決定。

三星電子、SK海力士、樂金電子證實已接到徵詢信函。

南韓的新冠疫苗接種進度起初緩慢，但政府現在正試圖提高接種率。其中一項計畫是為24小時輪班作業企業的員工和經濟不可或缺的企業員工提供疫苗。

南韓2月底開始接種新冠疫苗，首劑接種人數到10日突破1,000萬，接種率達19.6%；國防、外交相關人員10日開始施打僅需接種一劑的嬌生疫苗。

此外，日本政府厚生勞動省決定，對四家國內外藥廠正在開發的共七種新冠肺炎治療藥物補助20億日圓，用於在日本國內進行臨床試驗與申請核准手續等。日本讀賣新聞報導，這四家藥廠分別是英國葛蘭素史克藥廠、美國輝瑞大藥廠、日本的中外製藥與小野藥品工業，每家最高補助6億日圓，盼能加速藥物開發。

新冠疫苗 日本 南韓

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