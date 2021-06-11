ECB上修GDP 購債不變

歐洲央行（ECB）10日在決策會議中決定第3季仍將繼續快速購買資產，並維持現行各項主要利率不變。總裁拉加德在會後公布最新經濟成長及通膨預估，明顯高於三個月前的預估。

ECB公布的最新經濟成長及通膨預估都比原先加速。預估今年及明年經濟成長率分別為4.6%及4.7%，高於原先預估的4%及4.1%，但2023年仍維持2.1%。今年及明年預估通膨率分別為1.9%及1.5%，高於原先預估的1.5%及1.2%。拉加德仍堅持目前的物價上漲壓力「仍然低調」。大部分經濟學者都不預期在9月底之前會減速，並認為ECB再度展現寬鬆政策的決心。

ECB的會後聲明指出，「基於對金融情勢與通膨展望的綜合評估，決策委員會預料，下一季依據新冠肺炎疫情緊急購買資產計畫（PEPP）淨買進資產的速度，仍將比今年頭幾個月大幅加快」。聲明中說，總金額為1.85兆歐元的PEPP計畫，至少將持續到2022年3月底止，必要時將維持到疫情結束時為止。到期公債收回的本金，將再度投入市場，至少到2023年底止。

自3月以來，ECB每周購買資產金額已提高到190億歐元左右，遠高於第1季的每周140億美元。