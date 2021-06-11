ECB上修GDP 購債不變

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

歐洲央行（ECB）10日在決策會議中決定第3季仍將繼續快速購買資產，並維持現行各項主要利率不變。總裁拉加德在會後公布最新經濟成長及通膨預估，明顯高於三個月前的預估。

ECB公布的最新經濟成長及通膨預估都比原先加速。預估今年及明年經濟成長率分別為4.6%及4.7%，高於原先預估的4%及4.1%，但2023年仍維持2.1%。今年及明年預估通膨率分別為1.9%及1.5%，高於原先預估的1.5%及1.2%。拉加德仍堅持目前的物價上漲壓力「仍然低調」。大部分經濟學者都不預期在9月底之前會減速，並認為ECB再度展現寬鬆政策的決心。

ECB的會後聲明指出，「基於對金融情勢與通膨展望的綜合評估，決策委員會預料，下一季依據新冠肺炎疫情緊急購買資產計畫（PEPP）淨買進資產的速度，仍將比今年頭幾個月大幅加快」。聲明中說，總金額為1.85兆歐元的PEPP計畫，至少將持續到2022年3月底止，必要時將維持到疫情結束時為止。到期公債收回的本金，將再度投入市場，至少到2023年底止。

自3月以來，ECB每周購買資產金額已提高到190億歐元左右，遠高於第1季的每周140億美元。

ECB 通膨

延伸閱讀

甩開通膨疑慮 美股早盤走高

通膨隨景氣升溫 美國物價創近13年來最大漲幅

美股早盤漲逾200點 未受通膨增幅高於預期影響

惠譽信評：台灣的票券業信用體質維持穩定

相關新聞

日經：台積電評估日本首座晶圓廠 擬獨資經營

日本經濟新聞報導，台積電正考慮在日本興建該公司第一座晶片製造廠，回應東京當局鼓勵企業赴日擴建半導體產線的呼籲。

美股早盤漲逾200點 未受通膨增幅高於預期影響

5月通膨升幅高於預期，似乎未影響投資人的信心，美股三大指數10日早盤全面上漲，道瓊工業指數漲逾200點，而科技股為主的那...

今年全球新冠死亡數超去年 拜登：捐5億劑疫苗給92國

華爾街日報報導，相較去年一整年，今年的新冠肺炎病逝者更多；即便富國疫情好轉，距離終結全球大流行仍有一段距離。美國總統拜登...

ECB上修GDP 購債不變

歐洲央行（ECB）10日在決策會議中決定第3季仍將繼續快速購買資產，並維持現行各項主要利率不變。總裁拉加德在會後公布最新...

韓半導體員工擬先接種疫苗

韓國每日經濟新聞10日引述政府和產業消息人士報導，南韓政府正考慮讓包括晶片和電子產業在內的重要企業員工接種疫苗，以避免生...

美CPI年增5% 攀13年高點

美國5月整體及核心消費者物價指數（CPI）大幅上升，且全面超出預估，整體及核心CPI年升率分別創下13年與近30年來高點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。