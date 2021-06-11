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美CPI年增5% 攀13年高點

經濟日報 / 編譯任中原林奕榮 ／綜合外電
美疫情相關限制逐步鬆綁，提振國內需求。（美聯社）
美疫情相關限制逐步鬆綁，提振國內需求。（美聯社）

美國5月整體及核心消費者物價指數（CPI）大幅上升，且全面超出預估，整體及核心CPI年升率分別創下13年與近30年來高點，顯示經濟復甦及各地陸續解封，需求開始回升，企業轉嫁成本，帶動通膨上升；而通膨率連月上升，有可能累積成持續升高的風險。

官方10日公布的數據顯示，5月核心CPI月升0.7%，雖比4月的0.9%升幅稍低，但高於市場預期的0.5%；與去年5月相比，年升率達3.8%，是1992年來最大升幅，且高於市場預期的3.5%，及4月時的3%升幅。月比增幅維持高檔，顯示通膨升高已經不再只是受「低基期效應」的影響，而有形成循環上升的風險。

整體CPI月升0.6%，高於預期的0.5%，但比4月的0.8%升幅回降；年升率高達5%，是2008年8月來高點，也高於市場預估的4.7%，且比4月時的4.2%明顯升高。整體CPI上升速度遠比核心CPI快，主要是因為能源價格回升。

經濟學者表示，經濟解封後需求強勁，但供給卻面臨原料、勞工短缺，成本及工資上升，以及海運瓶頸；企業為保護獲利率，已開始將新增成本轉嫁給消費者。

美國勞工部10日公布，上周初領失業救濟金人數低於經濟學家預期，並降至近15個月低點，主因新冠疫情相關限制逐步鬆綁，提振美國國內需求。

截至5日當周，首度請領失業補助金人數為37.6萬人，低於前一周的38.5萬人，也降至去年3月中旬疫情爆發以來最低水準。

美國初次申請失業補助金人數已連續六周下滑；裁員狀況正在減緩，雇主也正全力招聘員工，因數以百萬計未就業民眾目前仍留在家中，原因是家中兒童無人照顧、優渥的失業補助和揮之不去的疫情疑慮。

儘管裁員數量正在下降，初領失業救濟金的人數目前仍遠高於象徵勞動市場穩健的20萬至25萬人；不過，連續請領失業補助的人數，已從去年4月時的614.9萬人紀錄下滑。

失業 CPI

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