臉書研發智慧型手錶 可望與自家AR眼鏡連線
社群網站龍頭臉書（Facebook）今天證實，公司正在研製智慧型手錶，日後可望和自家開發的擴增實境（AR）眼鏡連線。
科技新聞網站The Verge披露臉書打算在明年發表智慧型手錶後，帶領臉書實境實驗室（FacebookReality Labs）團隊的博斯沃斯（Andrew Bosworth）在推特發文回應說，他的部門正在鑽研使擴增實境眼鏡變得更好用的用法。
根據The Verge報導，臉書研發的這款智慧型手錶，將搭載相機鏡頭，並將與臉書旗下多款應用程式（app）整合，像是以分享圖片為主的社群網站Instagram。
博斯沃斯在推特發文說：「我們曾說過，我們要讓擴增實境眼鏡變得的確好用，我們正廣泛投資將使互動感覺更自然更直觀的科技。」
臉書不久前才公布，將在今年推出可連結智慧型手機的智慧型眼鏡的計畫，這是與歐洲眼鏡巨擘EssilorLuxottica結盟的一環。
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