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ECB維持現行快速購債計畫 各項主要利率不變

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

歐洲央行（ECB）10日決策會議決定，第3季仍將繼續快速購買資產，並維持現行各項主要利率不變；總裁拉加德稍後將主持記者會，並提出歐元區最新經濟預測。

ECB會後聲明中指出，「基於對金融情勢與通膨展望的結合評估，決策委員會預料下一季依據新冠肺炎疫情緊急購買資產計畫（PEPP）淨買進資產的速度，仍將比今年頭幾個月大幅加快」。ECB之前已經決定，第2季購債速度比第1季快，這次則是確定第3季仍會維持第2季的速度。

聲明中說，總金額為1.85兆歐元的PEPP計畫，至少將持續到2022年3月底止，必要時將維持到疫情結束時為止。到期公債收回的本金，將再度投入市場，至少到2023年年底止。

主要再融資操作（MRO）利率、邊際貸款便利（MLF）利率及存款利率，仍分別維持在0%、0.25%及-0.5%不變。

依據原有的資產購買計畫（APP），每月仍繼續淨購買200億歐元資產；只要是維持寬鬆政策之所需，每月仍將維持此一金額，直到ECB開始升息之前不久時才停止。到期公債收回的本金，將再度投入市場，直到開始升息相當長時間之後才會停止；若有必要，還會持續投入。

ECB 新冠肺炎

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