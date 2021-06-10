立足矽谷前進台灣 青創家吳家宇助軟體人才國際化

「如果你有一個想法一直沒有去執行，你只是很有想像力，不是創造力，所謂創造力是去執行它」。這是人在矽谷的台灣青年科技新創者吳家宇分享的創業心法。

吳家宇（Jack Wu）美西時間9日傍晚於「立足矽谷、前進台灣」線上講座說，很多時候，人們沒有踏出第一步，就不知道後面有什麼困難，相對於未來，踏出第一步可能只是一個很小的困難，所以不要卡在第一步。該講座由金山灣區華僑文教服務中心主辦。

吳家宇是MVP Fastlane新創軟體公司共同創辦人、曾任北加州青商會會長，今年剛獲得僑委會選出的青商之星。他於2017年成立新創公司，在4年間串連台灣人才與美國的資訊軟體公司，並幫助海外的軟體公司落地台灣建立團隊或設立公司。

談到台灣人才的優勢，吳家宇說，從國際客戶眼中看到的台灣軟體人才至少有3大優點，包括主動有效率、願意讓自己愈來愈好，且在寫程式的思考邏輯上完全不輸海外的工程師。台灣軟體人才只要溝通順暢，工作都會進行得很順利，他鼓勵台灣的畢業生要有信心。

吳家宇把自己定義為「有很多不同創業內容的創業家」，愛唱歌的他稱自己是「被唱歌耽誤的新創青年」。

交大電子系畢業、服完兵役前往美國德州留學，取得電腦工程碩士後，吳家宇到矽谷展開第一份工作，他加入的公司被美國晶片業龍頭英特爾（Intel）併購，因此直接進入大型科技公司服務，同時有了創業的念頭。

吳家宇的創業夥伴是高中同學，兩人到美國之後，不斷討論、激發創業點子。如同電影般的情節，2017年某一個深夜凌晨一點多，他們在一家麥當勞，把公司名字命名為MVP Fastlane，以自身的軟體實力，幫助其他新創公司建立MVP，以利客戶盡快進入市場測試產品。

MVP 是「最小可行產品」（Minimum ViableProduct）的縮寫，在創業概念中指第一個可行或可銷售版本的最初始階段。

串連台灣與美國的資源，他在新竹設立辦公室，並在美國註冊公司，2019年在台北設立第二辦公室，目前在美國的紐約、洛杉磯和北加州矽谷都有團隊同仁。

分享在美國科技界創業的經驗與心路歷程，吳家宇提醒創業者除了思考身分問題、找到創業題目、籌措資金和時間管理，更不要忘記加入當地社團、商會，在其中找尋自我以及犯錯嘗試的機會。他也建議要找到創業的導師，有助於適時點醒創業者的方向。

他在創業過程，曾有兩年多時間，白天上班、晚上執行創業點子，在困難中，「把一開始設立的創業目標堅持完成」。而任何創業都會隨著市場的需求做調整，現在對他有意義的工作內容之一是把海外的機會帶到台灣，讓有興趣招聘台灣工程師的國際公司進入台灣建立團隊。