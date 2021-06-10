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美元匯率持平 日圓力守不升破110關卡

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

美元周三變動不大，脫離盤中低點，因投資人關注歐洲央行政策會議和即將出爐的美國通膨數據，以協助判斷當前經濟復甦的步調，因而採取觀望態度，導致最近主要貨幣大多在區間波動。

美元指數上漲0.03%，報90.14。

日圓匯率10日盤初微升0.03%，報109.60日圓兌1美元；9日收盤貶值0.12%，報109.63日圓。

歐元兌美元也幾乎不變，10日盤初歐元小貶0.03%，報1.2176美元；9日收盤小升0.06%，報1.2180美元。

加拿大央行周三一如預期維持關鍵利率不變，並表示將維持目前的量化寬鬆政策。央行還重申，利率至少在2022年下半年之前將保持不變。央行聲明發布後，加元兌美元升值，在下午的交易中，加元兌美元持平於1.21 加元。

ForexLive首席外匯分析師Adam Button表示，開始引起投資者共鳴的訊息是，央行決策者將「對短期物價高漲不以為然」，這導致美元走低。他說，「短期內通膨數據將比他們預期的要高，但央行堅持暫時性通膨的共識。」

通膨 外匯

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