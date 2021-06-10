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台積電ADR勁揚1% 聯電連三天挫跌

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（9日）收盤漲跌互見，台積電ADR勁揚1%，較台北交易股票溢價率為10.92%。聯電連三天挫跌，但已較前兩天的2%跌幅收斂。

道瓊指數9日收盤下跌152.68點，跌幅0.44%，報34,447.14點；標普500指數收跌7.71點，跌幅0.18%，報4,219.55點；那斯達克指數收跌13.16點，跌幅0.09%，報13,911.75點。

費城半導體指數收盤下跌 0.4%，收3,158.48點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.36 -0.24%

中華電 CHT 41.40 +0.12%

台積電 TSM 117.13 +1.04%

聯電 UMC 9.22 -1.18%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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