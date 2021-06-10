台積電ADR勁揚1% 聯電連三天挫跌
台股ADR周三（9日）收盤漲跌互見，台積電ADR勁揚1%，較台北交易股票溢價率為10.92%。聯電連三天挫跌，但已較前兩天的2%跌幅收斂。
道瓊指數9日收盤下跌152.68點，跌幅0.44%，報34,447.14點；標普500指數收跌7.71點，跌幅0.18%，報4,219.55點；那斯達克指數收跌13.16點，跌幅0.09%，報13,911.75點。
費城半導體指數收盤下跌 0.4%，收3,158.48點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.36 -0.24%
中華電 CHT 41.40 +0.12%
台積電 TSM 117.13 +1.04%
聯電 UMC 9.22 -1.18%
資料來源：彭博資訊
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