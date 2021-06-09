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比特幣失寵 分析師估可能跌到2萬美元區間

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
比特幣近來跌跌不休。路透
比特幣近來跌跌不休。路透

密切注意加密貨幣近來拋售潮的策略師表示，比特幣本周迄今跌跌不休，未來可能跌破30,000美元，甚至出現2字頭。

券商Oanda、Evercore ISI以及Tallbacken資本顧問公司都認為，比特幣入若進一步下跌，可能跌到20,000美元這個區間。在香港交易的比特幣盤中跌約2%，報33,000美元。這款加密幣6月迄今已跌約10%。

Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，投資人對美國監管機構的擔憂加深，比特幣下探至接近30,000美元，如果失守這個關卡，可能引發投資人大量拋售。

比特幣已從4月高點重挫至約32,000美元，受特斯拉執行長馬斯克質疑其能源消耗，和遭中國大陸審查等因素拖累。美國成功從發動美東輸油管線網攻的駭客身上追回比特幣贖金，也削弱比特幣不受政府監管的想法，這個想法正是比特幣備受青睞的原因。

Evercore技術策略師Rich Ross和Tallbacken分析師Michael Purves都警告，若比特幣從當前價位進一步下跌，可能跌至20,000美元這個區間。

不過，也有人依舊看好比特幣的長期展望。例如美國軟體公司Microstrategy執行長塞勒（Michael Saylor）無懼比特幣跌勢，把垃圾債的發債金額從4億美元提高至5億美元，以便募集更多資金購買進比特幣。

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