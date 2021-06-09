疫情下從矽谷蛻變 台灣新創隊獲國際投資人訂單

從台灣前進美國矽谷接受育成輔導的7家新創團隊，今天突破疫情限制，在線上向國際投資人展現台灣數位科技活力，重量科技和延展實境兩個團隊率先獲訂單及國際合作的機會。

由矽谷新創加速器Plug and Play主辦、科技部台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）協辦的GOAL 21 EXPO，今天透過線上發表會，向矽谷與台灣超過百名投資人和企業代表，展示數位經濟的創新技術及商業模式。

今年度的GOAL 21 EXPO共有來自台灣和奧地利共8個新創團隊參與。擁有台灣背景的7家團隊為睿加科技（AIPlus）、區塊科技（BlockChain Security）、國際信任機器（ITM）、重量科技 （KryptoGo）、米菲多媒體（Mifly）、實境數位科技（ScienceVR）和延展實境（Tourmato）。

科技部產學及園區業務司長許增如開幕致詞時表示，由於疫情限制，全程虛擬進行，透過線上多元互動方式，團隊接觸矽谷商業文化，深入國際一級新創戰區，已有團隊順利獲得國際合作機會，顯現新創團隊能量。

目前傳出捷報的重量科技團隊以防洗錢新技術，獲台灣兆豐金海外分行金融監理平台的訂單；另外，延展實境團隊可望與總部設在西雅圖的房地產服務上市公司Redfin合作。

Plug and Play聯合創辦人佛羅雷斯（JoJo Flores）和駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組組長葉至誠，針對台灣面對疫情時協助新創發展政策、鏈結台灣與矽谷的重要性進行精彩對話。

葉至誠表示，疫情帶來衝擊，卻也帶給台灣新創團隊很好的發展機會，挺過危機。管理諮詢公司埃森哲（Accenture）總經理米夏埃利斯（Nils Michaelis）和推動新創育成的Mach49資深副總裁布雷克里（DaveBlakely）則分享來自全世界有關區塊鏈（Block Chain），以及結合虛擬實境、教育娛樂的未來創新、創業理念。

科技部自2016年起，透過公開競選機制，接受台灣新創公司申請參加前進矽谷赴美商務發展計畫，團隊一旦獲選後可到美國接受國際育成企業加速器與矽谷業師的輔導、適應國際新創的生態文化，藉此機會爭取到第一筆訂單或資金。