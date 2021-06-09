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散戶猛追新一檔網紅股 Clover Health兩日狂飆近150%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國醫療保險公司Clover Health Investments成為最新一檔網紅股。（取自網路）
美國醫療保險公司Clover Health Investments成為最新一檔網紅股。（取自網路）

美國醫療保險公司Clover Health Investments成為Reddit論壇網站上散戶的最新目標，股價近日狂飆，過去兩個交易日漲幅已超過146%，是繼遊戲驛站（GameStop）、連鎖電影院AMC後，社群平台上小散戶聚焦的最新一檔「網紅股」。

Clover Health股價在周二（8日）盤中一度飆漲109%，收盤漲幅收斂至85%，報每股22.15美元，已比上月底的7.64美元高近兩倍。這檔股票在周一勁揚32%後，周二成交量達7.2億股，比上周五大增近45倍。

Clover Health是在1月8日透過與創投資本家帕利哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）經營的特殊目的收購公司（SPAC）合併後上市。該公司成立於2013年，主要在美國八個州提供私人醫療保險和美國聯邦醫療保險計畫。

然而，Clover Health上市數周後，投資研究公司Hindenburg Research發表一份報告，指Clover Health誤導投資人，這使得該公司股價承受壓力。Clover Health的管理團隊則否認有誤導投資人的行為。此外，SPAC股票當時也開始受投資人冷落，反映通膨疑慮促使資金遠離成長股，許多SPAC股票勝大跌。

一些Reddit鄉民現在推測，Clover Health可能成為下個遭到軋空的股票，如果股價大漲，一些投資人可能被迫被迫買回股票來填補空單部位，進而加劇上漲動能。

不過，根據IHS Markit的資料，衡量Clover Health空單餘額比率僅9.7%，雖然比3月時增加逾一倍，但仍遠遠低於像是GameStop在1月時超過80%的空單餘額比率。

不過這也沒有遏阻部分鄉民出手投資。一名Reddit用戶寫道：「錯過GME（GameStop）的人們！聽好了，CLOV正在起漲了。」

相較下，AMC和GameStop股價今年來分別上漲超過2,500%和1,450%，Clover的股價今年來僅上漲7%。

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