Fastly釀網站大斷線 雲端服務風險全都露

歐美多國數十個大型網站今天短暫斷線，初步研判與網路攻擊無關，而是加快內容載入的業者Fastly技術問題釀禍，凸顯多方依賴的雲端服務出包時連鎖效應不容小覷。

美東時間上午6時（台北時間晚間6時）左右，英國政府入口網站及紐約時報、美國有線電視新聞網（CNN）等數家國際重要媒體官網接連斷線。部分用戶連上時見到錯誤訊息，連線異常長達一小時，隨後陸續恢復正常。

事件發生後，多方報導將禍首指向美國雲端運算服務廠商Fastly。

這家提供內容傳遞網路（CDN）服務的業者在推特（Twitter）發文指出，一項服務配置造成公司位於全球各地的入網點（POP）運作異常。停用這項配置後，Fastly全球網路逐漸恢復正常。

華爾街日報報導，眾多網站運用Fastly等業者服務加快網頁讀取、影音串流速度。CDN基本上將網站內容儲存在接近終端用戶的大量伺服器中，縮短資訊傳遞給用戶的時間。但單一CDN服務一旦出包，眾多客戶網站可能跟著「掛點」。

申報文件顯示，截至3月底，Fastly擁有336家企業客戶。根據網路監測公司Kentik，這次出包造成Fastly網路流量銳減約75%。

歐美眾多主流網站斷線，外界紛紛臆測Fastly可能遭網路攻擊。但Fastly執行長畢克斯比（Joshua Bixby）表示，服務中斷與網路攻擊無關。

Fastly成立於2011年，與阿卡邁科技（AkamaiTechnologies）等廠商都是CDN服務領域佼佼者。Fastly於2019年上市，近年營收快速成長，但仍處於虧損狀態。

Fastly服務出包發生在美股開盤前，盤前股價一度跌逾5%。隨著受影響的網站陸續恢復正常，Fastly開盤後股價直升，終場大漲10.85%。

這次出包雖有損商譽，卻也讓Fastly知名度大增。Fastly規模雖不如Google、亞馬遜網路服務（AWS）及微軟（Microsoft），但在愈來愈多企業將數位架構委外管理的趨勢下，這類雲端服務在網路領域逐漸具有牽一髮動全身的重要性。

但雲端服務一旦出差錯，網站用戶可能抱怨連連。2020年，Gmail等眾多Google服務曾因登入系統出錯短暫停擺，亞馬遜網路服務出包也一度影響影音串流業者Roku等客戶運作。