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土耳其的「海鼻涕」？海洋窒息的濃稠黏液大孳生

台積電ADR隨費半下跌 溢價逾9%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二下跌近2%收在642.31美元，較台北交易股票溢價9.1%。

費城半導體跌0.6%。標普500指數持平，報4,227.26點；道瓊工業指數跌0.1%，報34,599.82點。那斯達克綜合指數上漲0.3%，報13,924.91點。

台灣加權股價指數昨天微跌7.7點收17,076.21點。台積電跌0.5%收589元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 116.08 -0.71 115.50 0.51

中華電 CHT 114.56 -0.05 114.50 0.05

台積電 TSM 6425.31 -1.95 589.00 9.05

聯電 UMC 51.70 -2.61 52.20 -0.96

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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