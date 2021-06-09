WTI逾兩年來首度漲破70美元 金價下跌 銅價止跌回升

紐約油價周二重拾漲勢突破每桶70美元，投資人愈發相信疫苗加速接種和外出限制的放寬將持續推動需求；金價下跌，有投資人在美國通膨數據公佈前夕獲利了結；銅價上漲，供應疑慮重新浮現，交易員關注秘魯總統大選和全球最大產銅國智利的礦業工資談判。以下是整理自彭博的商品行情：

●WTI漲破每桶70美元

西德州中級原油（WTI）期貨突破70美元，收於2018年10月以來的最高價位。

7月交割的WTI合約上漲82美分，結算於每桶70.05美元；8月交割的布蘭特原油合約上漲80美分，收於每桶72.22美元。

周三公布庫存數據之前，投資人正關注美國市場的狀況。

隨著疫苗接種速度加快讓民眾外出機會增加，市場對石油需求前景的信心繼續增強。

「我們預計美國原油庫存會有很大規模的下降，」 Again Capital LLC合伙人John Kilduff說：「這種氣氛依然看漲，因為我們正再邁向供需方面的結構性短缺。」

●金價下跌

金價一度下跌0.8%，回吐稍早達0.2%的漲幅。美元走強削弱了黃金需求。

彭博數據顯示，黃金交易所交易基金(ETF)投資人部位過去四個交易日中有三天減少。ETF是去年金價大漲的主要支柱。

「聯準會（Fed）可能得在利率上做些什麼來降溫，」RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，「這就是現在限制金價的因素--Fed下一步做什麼，可能是在購債或利率方面」。

美國將於周四發布消費者價格指數(CPI)，這是下周聯儲會政策會議召開前出爐的主要經濟指標之一。若超出預期則可能再度引發是否應該提前縮減購債的討論，而這可能不利於黃金價格。

紐約時間14:13，現貨黃金下跌0.4%至每英兩 1,892.06美元。Comex 8月交割黃金期貨下跌0.2%，結算價報每英兩1,894.40美元。現貨白銀、白金和鈀金都下跌。

●銅價上漲

倫敦時間下午5:54，LME銅期貨上漲0.6%，結算價每噸9,964美元。其他主要金屬均上漲。

Jefferies分析師Christopher LaFemina表示，秘魯選舉結果可能會提振銅價，此前難分勝負的總統選舉結果顯示左派Pedro Castillo略微領先於投資人屬意的藤森慶子。

與此同時，智利至少三個礦山正在進行集體談判，包括必和必拓的埃斯康迪達礦山。

道明證券分析師Bart Melek等人在報告中說：「銅市空頭需要看到供應風險進一步降低，才能看到價格下跌。」