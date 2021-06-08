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拜登召開供應鏈彈性的全球論壇 戴琪領軍打擊貿易不公

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

美國總統拜登2月底下令檢視半導體、高蓄電電池、稀土和藥品等關鍵供應鏈的風險；白宮8日發布檢討成果清單指出，美國半導體產量銳減，美國與美國主要盟友均依賴台灣生產，帶來新的漏洞，在半導體合作上，白宮提到的是與日韓合作。

白宮表示，拜登將召開一場全球論壇，召集美國主要盟國與合作夥伴的政府官員與私部門代表，探討供應鏈彈性，制定共同應對之策；美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）將建立一支貿易打擊部隊，對於關鍵供應面出現不公平貿易作法，施加單邊或多邊的執法行動，以強化美國和盟友的供應鏈彈性。

台積電在美國亞利桑那州的新廠已動工，傳新廠規模超越南科規模，投資總額估上看新台幣1兆元，總月產能達10萬片以上，將讓台積電成為在美國擁有產能最大、技術最先進的非美系半導體廠，超越三星等對手，實現「Mega Site（超大型晶圓廠）」的目標。台積電日前也受邀參與白宮國安會舉行的車用晶片供應會議。

至於日韓，美國均透過領導人會談確立雙方在包括半導體的關鍵供應鏈合作，拜登日前接待日本首相菅義偉和南韓總統文在寅時，均提到雙邊要共同合作強化供應鏈，隨團訪問的三星電子發表170億美元的晶圓代工新廠投資計畫。

根據白宮發布的成果清單，美國將與製造和使用半導體的公司合作，改善供應鏈管理；商務部支持750億美元的私部門投資，用於國內半導體製造研發，商務部將持續促進半導體製造商、供應商和用戶端的訊息透明；對外爭取日韓合作，包括韓國企業投資170億美元。

白宮表示，未來將透過近6000億美元的聯邦合約購買力，強化國內關鍵產品的供應鏈；並投入1億美元，建立關鍵供應鏈的學徒制度。

有關稀土，白宮表示，國防部已宣布投資中國大陸以外最大稀土元素開採和加工公司，以提供幫助應對氣候變遷所需材料。

至於關鍵藥品，白宮表示，衛生部將建立公私聯盟，從聯邦食品藥物管理局（FDA）的清單中，選出50到100種關鍵藥品，強化其國內生產。

至於汽車電池，白宮指出，美國能源部將發表鋰電池計畫國家藍圖，將電池供應鏈納入10年期的全政府計畫中發展；能源部將在本月舉辦一場圓桌會議討論，也會撥款170億美元來支持國內廠商，鼓勵擴廠增能。

白宮 半導體 拜登 戴琪

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