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IPO在即 格芯向法院請求不欠IBM 25億美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
格芯（GlobalFoundries）向法院提訴，請求裁定不欠IBM 25億美元。（聯合報系資料照片）
格芯（GlobalFoundries）向法院提訴，請求裁定不欠IBM 25億美元。（聯合報系資料照片）

格芯（GlobalFoundries）周一（7日）向紐約最高法院提出訴狀，請求裁定格芯並未積欠IBM 25億美元。格芯目前正在積極進行首次公開發行股票（IPO）作業，估值上看300億美元。

案件原由回溯到2014年，當時格芯同意接手IBM拆分出來的一個不賺錢的晶片製造部門。格芯在訴狀中說，當年IBM支付格芯15億美元，商定格芯承接紐約州與佛蒙特州兩處晶片廠，並在之後十年間，成為IBM特定電源處理器的獨家供應商。同時，格芯獲准可以運用IBM的智慧財產。

最近IBM聲稱格芯違反雙方這項協議，揚言提告。格芯說：「IBM的法務部門似乎想要誤導、無理指涉，想拿到超乎正常的一大筆錢。」彭博資訊向IBM查證時，IBM未立即回應。

格芯向紐約最高法院表示，IBM準備索取損害賠償的意圖，「高度懷疑」與格芯即將IPO有關，而且IBM指控格芯違約也一直沒有提供任何實質解釋。格芯強調為研發晶片高端製造技術投入大量資金，後來決定不追隨IBM的「失敗策略」，且已在2018年通知IBM。

訴狀中格芯解釋，晶片技術研發比一開始預想的更花錢、更不容易，使得計畫中的幾個重點階段目標沒有按時達成，有所延誤。公司儘管多投入許多資金，還是追趕不上南韓三星和台灣台積電

格芯強調，IBM在這過程中一直「非常清楚」這些延誤，而且轉向找三星供應。因為如此對IBM更有利，貨源可以更便宜又能更快速交貨。之前IBM不曾對此有所埋怨，但格芯要IPO的消息傳出後，IBM就急著要求支付違約金。

IPO 台積電 IBM

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