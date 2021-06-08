特斯拉又爆高層出走 Model 3增產的重要推手離職

特斯拉重型卡車事業總裁吉倫（Jerome Guillen）已經離職，這位任職10年的資深大將曾是與執行長馬斯克一起營運特斯拉的四大主主管之一。

根據7日的監管文件，吉倫已於6月3日離開特斯拉。他原是馬斯克的重要左右手，也是協助2018年Model 3提高產量的靈魂人物。吉倫今年3月改任重型卡車事業負責主管，此前擔任特斯拉汽車事業總裁。

New Street Research分析師費拉古表示：「這是個龐大且意外的損失。」他指出，這也是特斯拉多位高層主管離職的案例之一，吉倫「對特斯拉的貢獻仍將是公司的一部分，該公司將繼續吸引其他頂尖人才」。New Street Research對特斯拉股票的投資評級是買進。

特斯拉盤後股價下跌0.8%，逆轉7日收盤上漲1%至每股605.13美元的走勢。特斯拉今年來下跌約14%。

法國裔的吉倫是在2010年秋季加入特斯拉，擔任Model S計畫總監，這款具突破性的電動車為隨後推出的跨界休旅車Model X和平價款Model 3奠定基礎。在特斯拉的最新年報中，吉倫為48歲。

吉倫並未立即回覆評論請求。

特斯拉多年來一直面臨高層主管人事更迭的問題。吉倫在2015年曾休假數月，2016年復職、領導特斯拉的Semi卡車計畫，並在2018年獲升任為汽車營運主管。

吉倫以在特斯拉位於加州費利蒙車廠外的帳篷裡克服一切困難打造出組裝產線而知名。拼湊出的產線是讓特斯拉Model 3最終能交車的關鍵，這也是當年幾乎快破產的特斯拉的一項重要押注。

隨著吉倫離職，特斯拉的營運大任落在執行長馬斯克、財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）和負責動力裝置和能源工程的資深副總裁巴格利諾（Drew Baglino）三人身上。