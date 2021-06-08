美元下跌 投資人將目光投向歐洲央行和Fed決策會議

美元周一下跌，投資人將目光投向歐洲央行和聯準會（Fed）決策會議。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至89.95，盤中一度上漲0.2%。

瑞銀環球財富管理外匯策略主管Thomas Flury表示，「就業數據還不足以導致Fed在接下來會議上決定縮減資產購買，或採取更鷹派的行動，」「我們認為美元未來幾個月有進一步貶值的空間。」

市場等候周四公佈的美國5月通膨數據，這將是下周Fed政策會議前夕公佈的重要經濟指標。

瑞穗證券首席外匯策略師Kengo Suzuki稱：「市場超前反映Fed 開始討論減碼的可能性，現在進入盤整階段。波動率較低的原因是美國低殖利率限制了美元走勢。」

挪威克朗領漲，美元兌挪威克朗下跌0.6%，稍早一度下跌0.7%至一周低點。

歐元兌美元上漲0.2%，此前一度升至6月3日以來最高；美元兌加幣跌0.1%。英鎊兌美元一度上漲0.2%至1.4190美元。