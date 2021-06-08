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台積電ADR跌逾1% 跟進台股下跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一下跌逾1%收118.22美元，較台北交易股票溢價10.7%。費城半導體跌0.7%。美股三大指數漲跌互現，投資人評估通膨風險以及可能使外國政府有權對美國大公司徵稅的全球最低公司稅的潛在影響。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.1%，報4226.52點；道瓊工業平均指數下跌0.4%，報34630.24點；那斯達克綜合指數上漲0.5%，報13881.72點。

台灣加權股價指數昨天跌63.50點收17,083.91點。台積電跌0.5%收592元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 116.92 +2.18 115.50 1.23

中華電 CHT 114.62 -0.19 114.00 0.54

台積電 TSM 655.08 -1.08 592.00 10. 66

聯電 UMC 53.08 -2.15 52.30 1.50

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 紐約 半導體

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