蘋果WWDC 九看點：升級FaceTime與Zoom競爭 強化隱私

蘋果（Apple）周一在一年一年的全球開發者大會（WWDC）上發布了新版iPhone作業系統iOS 15的預覽，FaceTime、iMessage、照片、數位錢包、地圖、天氣應用程式和通知都添加了新功能。

庫克說，很高興能與全世界數百萬蘋果開發者社區分享最新技術，開發者的創造力和開創性的應用程序繼續提供豐富生活中新而有意義的方式。蘋果周一收盤股價變動不大。

以下是發表會的九大亮點：

●iOS 15中FaceTime大更新、更新通知等

蘋果發表新一代 iPhone 系統 iOS 15，FaceTime做了大更新，像是更具臨場感的聲音，同時有降噪的能力，讓對話更清楚。再來就是新的 SharePlay 功能，讓用戶可以分享視訊通話。此外，也更新了Messages、通知功能也有新外觀、更新還包括錢包、天氣和地圖應用程序的新功能。

●蘋果在FaceTime加入影片和音樂分享

蘋果新的SharePlay功能可以和別一一同觀看或收聽內容，蘋果也引進 SharePlay API，供其他開發者建立支援此功能的App。

●蘋果讓AI讀出照片中的文字

蘋果新的Live Text 能將照片中的文字數位化，像是從照片中複製並貼上文字，或是撥打照片中的電話號碼。

●iPhone就是你的身分證

iOS 15更新f觴錢包應用程序將允許用戶儲存駕照、房屋鑰匙、工作證件和飯店門卡。

●iPad OS 15再次更換多工的操作方式

iPad OS 15可以把 Widget放到主畫面並進入App 庫 。蘋果也更新「多工選單」，更方便管理App。

●蘋果Mail和Safari增加隱私功能

蘋果在iOS 15和iPadOS 15中加強了隱私功能，添加了一個新菜單，可以向用戶詳細展示第三方應用程序正在收集哪些數據。新系統還使Siri更加私密，為啟動應用程序、設置鬧鍾和更改設置等關鍵任務添加了本機處理

功能，減少將個人數據上傳到網絡的需要。

●蘋果SIRI不用上網即可作業

蘋果能讓Siri直接處理裝置上的語音指令，也就是說語音不必上傳網路，Siri可離線接受指令。

●蘋果讓AirPods更方便

蘋果對AirPods做了更新，可以透過Find My網路找到， 開啟之後就能從耳機內聽到重要的通知。

●SIRI開放給第三方周邊產品