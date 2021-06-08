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蘋果WWDC發表新軟體 凸顯將裝置與服務融合強項

中央社 / 紐約7日綜合外電報導

蘋果公司今天舉行第2 次整場在線上進行的全球開發人員大會（WWDC），執行長庫克的主題演說概述了iPhone手機等裝置的軟體更新狀況，特別介紹iCloud付費帳號的更多隱私權保護選項以及尋找遺失裝置的Find My功能。

對擁有2兆美元事業版圖的蘋果來說，目前是關鍵時刻，其APP Store掌控權已受到法律和監管機構威脅，而被指是「圍牆花園」的這個應用程式發行平台正是蘋果的重大獲利來源。

今天庫克（Tim Cook）、蘋果軟體工程副總裁費德里吉（Craig Federighi）和其他主管紛紛介紹了MacBook、iMacs、iPhone、iPad和Apple Watch的作業系統更新情況。

MacOS新軟體稱為Monterey，可支援蘋果所謂的「一手掌控」（universal control） 功能，也就是使用者透過滑鼠或鍵盤，就能同時控制iMac桌機、MacBook手提電腦和iPad平板電腦。

弗雷斯特研究公司（Forrester Research Inc.）分析師艾斯克（Julie Ask）指出，蘋果今天展示的各種新軟體，比如「一手掌控」，凸顯出蘋果將裝置和服務融為一體的強項。

她提到蘋果推出的另一項服務作為例證，那就是為電子錢包增加支援數位身分證件的功能。

蘋果還為iCloud帳號增加隱私保護功能，可隱藏電郵位址、為影音加密；瀏覽器Safari也多出了為傳輸數據加密的功能。

數位身分證 和服 隱私權

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