快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關注本周CPI數據 美股早盤漲跌互見

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
投資人正評估通膨風險，以及最低企業稅率的潛在影響。路透
投資人正評估通膨風險，以及最低企業稅率的潛在影響。路透

美股三大指數7日早盤漲跌互見，在平盤附近震盪，投資人正評估通膨風險，以及最低企業稅率對美國大公司的潛在影響。

道瓊工業指數7日早盤漲35.95點，或0.1%；標普500指數約漲0.75%；那斯達克指數跌0.13%；費城半導體指數小跌0.78%；台積電ADR跌1.50%。

美國財政部長葉倫6日表示，利率若高一點，將具有加分效果，引發美國10年期公債殖率上升2個基點。紐約原油價格在攀抵每桶70美元後回落，原因是短期需求疑慮持續。

美國生技業者百健（Biogen）早盤股價上漲1.51％，美國食品藥物管理局（FDA）將決定是否批准其阿茲海默症新藥aducanumab。

交易員正等待美國5月消費者物價指數（CPI），這項數據將在10日出爐。葉倫表示，即使紓困案引發的通膨將持續到明年，總統拜登仍應持續推動支出計畫。

七大工業國集團（G7）財長5日同意將全球性最低企業稅率定為15%，授權各國政府對美國科技巨人課稅，緩和大西洋兩岸近年來針對「數位稅」攻防的緊張對峙關係。

葉倫 美股

延伸閱讀

拜登上任後 未能扭轉美國國際形象下滑趨勢

基建計畫分歧仍大 掀放棄兩黨協議聲浪

不權鬥不爆料 拜登幕僚長柯連恩獲讚低調務實

政策轉彎？額外失業津貼9月結束 拜登：合理

相關新聞

關注本周CPI數據 美股早盤漲跌互見

美股三大指數7日早盤漲跌互見，在平盤附近震盪，投資人正評估通膨風險，以及最低企業稅率對美國大公司的潛在影響。

貝佐斯下月將搭自家太空船上太空 總算贏了馬斯克

地球首富貝佐斯昭告天下，他將搭乘自家太空公司藍源（Blue Origin）的太空船，執行藍源第一趟載人太空任務，時間定在...

今年來亞太ESG債券發行規模達690億美元 寫同期新高

今年來亞太地區環境、社會、公司治理（ESG）債券的發行規模激增逾一倍至690億美元，改寫歷來的同期新高，凸顯發債機構欲彰...

數位相機業務慘！Nikon今年內關閉日本國內機身生產線

共同社7日報導，作為結構性改革的一環，日本相機大廠尼康（Nikon）將於今年內結束數位單反相機機身的國內生產，把唯一一家...

Sony影像感測器出貨受華為衝擊 三星電子趁機搶市占

Sony集團的半導體事業成長已經減緩，反映出先前的美中貿易戰，導致Sony公司賣給華為智慧手機使用的影像感測器出貨銳減。

「報復性」復甦？服務業活動指數 5月躍24年新高

美國供應管理協會(Institute for Supply Management，ISM)最新報告指出，服務業活動指數(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。