聽新聞
test
0:00 / 0:00
關注本周CPI數據 美股早盤漲跌互見
美股三大指數7日早盤漲跌互見，在平盤附近震盪，投資人正評估通膨風險，以及最低企業稅率對美國大公司的潛在影響。
道瓊工業指數7日早盤漲35.95點，或0.1%；標普500指數約漲0.75%；那斯達克指數跌0.13%；費城半導體指數小跌0.78%；台積電ADR跌1.50%。
美國財政部長葉倫6日表示，利率若高一點，將具有加分效果，引發美國10年期公債殖率上升2個基點。紐約原油價格在攀抵每桶70美元後回落，原因是短期需求疑慮持續。
美國生技業者百健（Biogen）早盤股價上漲1.51％，美國食品藥物管理局（FDA）將決定是否批准其阿茲海默症新藥aducanumab。
交易員正等待美國5月消費者物價指數（CPI），這項數據將在10日出爐。葉倫表示，即使紓困案引發的通膨將持續到明年，總統拜登仍應持續推動支出計畫。
七大工業國集團（G7）財長5日同意將全球性最低企業稅率定為15%，授權各國政府對美國科技巨人課稅，緩和大西洋兩岸近年來針對「數位稅」攻防的緊張對峙關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言