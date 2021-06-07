關注本周CPI數據 美股早盤漲跌互見

美股三大指數7日早盤漲跌互見，在平盤附近震盪，投資人正評估通膨風險，以及最低企業稅率對美國大公司的潛在影響。

道瓊工業指數7日早盤漲35.95點，或0.1%；標普500指數約漲0.75%；那斯達克指數跌0.13%；費城半導體指數小跌0.78%；台積電ADR跌1.50%。

美國財政部長葉倫6日表示，利率若高一點，將具有加分效果，引發美國10年期公債殖率上升2個基點。紐約原油價格在攀抵每桶70美元後回落，原因是短期需求疑慮持續。

美國生技業者百健（Biogen）早盤股價上漲1.51％，美國食品藥物管理局（FDA）將決定是否批准其阿茲海默症新藥aducanumab。

交易員正等待美國5月消費者物價指數（CPI），這項數據將在10日出爐。葉倫表示，即使紓困案引發的通膨將持續到明年，總統拜登仍應持續推動支出計畫。

七大工業國集團（G7）財長5日同意將全球性最低企業稅率定為15%，授權各國政府對美國科技巨人課稅，緩和大西洋兩岸近年來針對「數位稅」攻防的緊張對峙關係。