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數位相機業務慘！Nikon今年內關閉日本國內機身生產線
共同社7日報導，作為結構性改革的一環，日本相機大廠尼康（Nikon）將於今年內結束數位單反相機機身的國內生產，把唯一一家本土生產相機機身的宮城縣工廠產線轉移至泰國主力工廠。
目前，尼康在宮城縣名取市的仙台尼康工廠僅生產給專業人士使用的頂級機型「D6」。尼康說：「即使在海外製造，品質水準也不會下降」。宮城廠將維持雇用、繼續生產零組件等，此外還會向醫療護理與感應器等有成長潛力業務增加人力。
搭載多個鏡頭的智慧手機，讓人們不再需要隨身攜帶相機，令相機市場陷入低迷。根據日本相機映像機器工業會統計，去年相機產量約為874萬台，跌至2015年的四分之一左右。
在尼康擅長的專業相機領域，索尼的涉足讓競爭日益激烈。尼康在3月為止財年淨虧損344億日圓（約新台幣87.2億元），創下新高。公司還打算關閉從事數位相機更換鏡頭部件加工的山形、福島兩縣的2家工廠。
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