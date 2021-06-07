市場供應收緊 WTI原油期貨2018年10月來首次攀抵70美元
紐約原油期貨自2018年10月以來首次攀抵每桶70美元。全球石油交易商Vitol Group看好市場前景，提振全球需求復甦的樂觀心理。
WTI原油期貨連漲兩周後，周一早盤一度上漲0.6%。Vitol Group亞洲區負責人Mike Muller周日在一次線上會議上表示，OPEC+似乎掌控了原油價格，而美國產量仍然落後新冠疫情前的水準。OPEC+減產已導致供應收緊，如今正恢復供應。布蘭特原油價格在72美元以上。
IHS Markit Ltd.的副董事長、石油專家Daniel Yergin在接受彭博電視受訪時表示，隨著全球經濟的開放，目前石油需求強勁。美國、中國大陸和歐洲從疫情大流行中強勁反彈，對燃料消耗增加的樂觀心理正逐漸增強。
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