避險基金：黃金明年創新高 但比特幣表現會更棒

根據規模75億美元的避險基金SkyBridge Capital，明年黃金將飆至創紀錄新高，但在全球債務膨脹之際，尋求貨幣替代品的投資人應該把目光投向比特幣。

SkyBridge Capital共同投資長兼資深投資組合經理人Troy Gayeski說，即使美國聯準會採取行動縮減購債規模，黃金和比特幣也可能反彈走高。投資人經常拿兩者進行比較，美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）表示，加密貨幣在全球市場的功能可能近似數位黃金。

Gayeski上周接受彭博資訊訪問時說：「我們將堅守比特幣和加密貨幣，因為我們認為那會有更多上漲空間。」他補充表示，儘管波動性更大，但比黃金獲利豐厚。

隨著通膨走高，以及決策者愈來愈接近縮減購債方案，投資人正密切追蹤美國聯準會的評論。超寬鬆貨幣政策使得聯準會資產負債表膨脹到創紀錄規模，而強勁的財政支出增加了政府債務，兩者都可能對美元的價值構成風險，提高替代品的吸引力。

Gayeski說，「所有法定貨幣替代品--最近全部經歷過大幅修正--現正處於一個更有利的位置，比起它們不斷創新高的時候，更能應對最終的縮債和貨幣供應成長逐漸放緩」。

根據Gayeski，黃金去年攻上每英兩2,075美元創紀錄高價，現已完成築底。市場上很多關於縮減購債的憂慮已經消失，即使聯準備宣布此一消息，也不會在2022年之前就開始減速。他說：「展望未來，黃金繼續上漲的可能性相當高，會在明年創新高。」

SkyBridge創辦人Anthony Scaramucci已與First Trust Advisors合作，建立一支要買賣比特幣的ETF，Gayeski預期美國證券交易委員會會在2021年第4季或明年第1季批准這項產品。