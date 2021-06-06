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美貿易代表：美中貿易關係「嚴重失衡」

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
美國貿易代表戴琪表示，全球兩大經濟體之間的貿易關係存在「嚴重失衡」。路透
美國貿易代表戴琪表示，全球兩大經濟體之間的貿易關係存在「嚴重失衡」。路透

美國貿易代表戴琪表示，全球兩大經濟體之間的貿易關係依然「嚴重失衡」，而拜登政府正致力於使其恢復平衡。

彭博資訊報導，戴琪5日被記者問到華府是否將持續實施美中第一階段貿易協議、及是否繼續對中國大陸商品加徵關稅時，她回應，「這段貿易關係有些部分不夠健全，且隨時間推移，已透過一些非常重要的方式傷害美國經濟」。

戴琪在亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長視訊會議上表示，美中貿易關係向來嚴重失衡，不僅是貿易表現，還有雙方對彼此所提供的機會與開放程度，「美國正承諾竭盡所能讓美中貿易關係恢復平衡」。

戴琪發表評論之際，正值美中似乎正在加強經濟對話。過去兩周以來，中國大陸國務院副總理劉鶴相繼與戴琪和美國財政部長葉倫對談。儘管大陸表示，這顯示雙方已重啟正常溝通，但沒有公開跡象表明，有關雙邊關稅或其他經濟膠著點有所進展。

美國政府正重新評估對大陸的立場，也未大幅更動前朝政府的政策。戴琪已承諾，將以2020年1月貿易協議為基礎，與大陸往來，在上月也表示她將尊重美國政策的連續性。

戴琪

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