快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日經：特斯拉攜手大陸中遠集團 推動海運物流數位化

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正與中國大陸國有航運公司中遠集團（COSCO）聯手，推動海運物流數位化，以提振效率，減緩新冠肺炎疫情所帶來的國際物流混亂局面。

日經新聞報導，中遠董事長許立榮表示，已運用區塊鏈技術，建立一個即時交換海事數據的系統，並已提供給特斯拉，供特斯拉在上海港口試用，讓特斯拉的員工完全不用碰觸紙本文件，就能接收貨物，精簡了整個流程。

許立榮指出，港口與物流網的效率從去年下半年以來已大幅降低，原因是各國政府加強防疫措施，以遏止新冠肺炎病毒擴散。

如今消費者需求暴增、及歐洲與美著等地企業都在回補庫存，正耗盡全球航運業的運能，推升海運運價再度走高。許立榮說，在物流受阻之際，貨櫃短缺也是海運運費漲價的原因之一。

許立榮說，新冠肺炎疫情重創全球供應鏈，航運業也深受影響，但隨著各國民眾接種新冠疫苗，預料全球貿易將在今年回升。

中遠已藉由提高運能，增加貨櫃數量，以避開新冠肺炎疫情所造成的最糟衝擊。中遠去年的運能達到13.4億噸，較前年增加2.5%。

新冠肺炎 特斯拉

延伸閱讀

又出事！特斯拉無法開門 車主險窒息砸窗逃命

特斯拉投靠LiDAR陣營

特斯拉推出官網線上商店！從賞車到售後服務虛實整合

大陸逾7成特斯拉Model 3 不到1年轉賣

相關新聞

德國汽車工業的逆襲 福斯搶當電動車霸主

歐洲最大車廠福斯，可說是德國最積極投入電動車的汽車製造商，小型房車ID.3和休旅車ID.4最近在歐洲先後上市，目標是2025年前每年至少賣出100萬輛電動車。

貨運數位轉型 告別黑暗時代

從中國大陸的貨輪短缺到蘇伊士運河塞船，各種供應鏈干擾因素都已阻礙全球經濟的復甦腳步。

美基建案協商 牽動股市

美股上周五（4日）收漲，再度臨近歷史新高，備受市場關注的就業報告略遜於預期，稍緩美國經濟過熱的疑慮。美國兩黨接下來一周將...

關注本周CPI數據 美股早盤漲跌互見

美股三大指數7日早盤漲跌互見，在平盤附近震盪，投資人正評估通膨風險，以及最低企業稅率對美國大公司的潛在影響。

數位相機業務慘！Nikon今年內關閉日本國內機身生產線

共同社7日報導，作為結構性改革的一環，日本相機大廠尼康（Nikon）將於今年內結束數位單反相機機身的國內生產，把唯一一家...

莫德納研議在韓國投資設廠 生產mRNA疫苗原液

目前是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗主要供應商之一的美國藥廠莫德納透露，除委託韓國三星生物製劑生產疫苗，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。