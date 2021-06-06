日經：特斯拉攜手大陸中遠集團 推動海運物流數位化

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正與中國大陸國有航運公司中遠集團（COSCO）聯手，推動海運物流數位化，以提振效率，減緩新冠肺炎疫情所帶來的國際物流混亂局面。

日經新聞報導，中遠董事長許立榮表示，已運用區塊鏈技術，建立一個即時交換海事數據的系統，並已提供給特斯拉，供特斯拉在上海港口試用，讓特斯拉的員工完全不用碰觸紙本文件，就能接收貨物，精簡了整個流程。

許立榮指出，港口與物流網的效率從去年下半年以來已大幅降低，原因是各國政府加強防疫措施，以遏止新冠肺炎病毒擴散。

如今消費者需求暴增、及歐洲與美著等地企業都在回補庫存，正耗盡全球航運業的運能，推升海運運價再度走高。許立榮說，在物流受阻之際，貨櫃短缺也是海運運費漲價的原因之一。

許立榮說，新冠肺炎疫情重創全球供應鏈，航運業也深受影響，但隨著各國民眾接種新冠疫苗，預料全球貿易將在今年回升。

中遠已藉由提高運能，增加貨櫃數量，以避開新冠肺炎疫情所造成的最糟衝擊。中遠去年的運能達到13.4億噸，較前年增加2.5%。