保命要緊 印度拉美等地富人急赴海外接種新冠疫苗

由於本國疫情高燒不退，加上新冠疫苗又不足，近幾個月來不論是印度或中南美洲，都傳出富裕人士正想方設法，前往馬爾地夫或美國等其他國家，接種新冠疫苗。

美國ABC新聞4月下旬有篇報導指出，截至4月中，墨西哥從美國、中國大陸、俄羅斯、印度取得的新冠疫苗數量僅約1,800萬劑，但已稱冠拉美國家。墨西哥把多數疫苗配發給醫療人員、年逾60歲的民眾及部分教師，迄今也只有這些人員具備施打資格。除了智利以外，多數拉美國家的情況不是雷同就是更糟。

因此，想打新冠疫苗、且有能力負擔旅費的拉美民眾，正前往美國，避免在國內苦等疫苗，最遠連巴拉圭的民眾也赴美。

祕魯衛生部副部長羅瑟爾上月中旬表示，估計已有約七萬名祕魯國民前往海外接種疫苗。

拉美與加勒比海航空運輸協會會長波特洛說，近來從拉美和加勒比海國家赴美的旅次激增，可能與「疫苗旅遊」有關。

另外，根據CNN上個月的報導，自印度3月中旬爆發新一波疫情以來，已有許多寶萊塢明星逃往馬爾地夫，還引發民怨。其實在此之前馬爾地夫就是印度旅客愛去的地方。據馬爾地夫觀光部統計，今年光是1-3月，就有近七萬名印度人造訪該國，已比2020年全年多一倍。

不過，為遏止疫情擴散，馬爾地夫已在5月中旬禁止印度、尼泊爾等南亞國家的民眾、或在那些國家轉機入境的旅客，形同切斷了印度富人逃離國內疫情危機的管道。