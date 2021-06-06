普亭威脅：考慮不用美元交易

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

俄羅斯總統普亭4日語帶威脅指出，美國以美元為競爭與政治鬥爭工具，且千方百計扼殺俄羅斯的發展，俄羅斯可以在與歐盟進行油氣等能源交易時，棄美元改用歐元。這是近來俄羅斯提出的另一個經濟欲與美元脫鉤的可能做法。日前俄國財長已放話，宣示俄羅斯的主權基金考慮出清美元資產。

普亭說，「美國以美元為競爭與政治鬥爭的工具，破壞了美元做為世界準備貨幣的角色。」他參加聖彼得堡國際經濟論壇時強調，俄羅斯與美國之間唯一的不合就是，「他們想要遏制我們的發展」。

俄羅斯VTB銀行執行長科斯丁接受彭博電視訪問時也呼應普亭的說法，表示是因為美國制裁俄羅斯，俄國「很不幸地」須在經濟體系中減少使用美元。他強調，俄羅斯並非「反美元或反美國人」，而是見到美國以制裁的手段，「把美元當成武器，對付俄國的金融業與工業」。普亭與美國總統拜登16日將在瑞士日內瓦面對面會談。

俄羅斯 普亭

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