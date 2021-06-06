俄拚疫苗觀光 不落人後

俄羅斯總統普亭4日表示，歡迎外國旅客入境，自費接種俄羅斯國產的Sputnik V新冠疫苗。而美國多州和城市也開放、甚至鼓勵「疫苗觀光」，凸顯疫苗已成為多國吸引海外觀光客以振興經濟的工具。

普亭4日在聖彼得堡國際經濟論壇上說，已責成部屬在6月底前研究此事，並認為儘管一些國家基於政治因素排斥俄國自產疫苗，外國人對Sputnik V疫苗的「需求相當高」。贊助開發疫苗的俄羅斯主權財富基金執行長德米雷夫透露，可能從7月起推行「疫苗旅遊」計畫。

美國一些州和城市也正開放、甚至積極招徠外國遊客赴美接種新冠疫苗，為這股疫苗觀光趨勢推波助瀾。阿拉斯加州4月宣布，自6月起提供免費新冠疫苗，給從該州四大機場入境的訪客接種。紐約州宣布，5月初起取消打疫苗須有居留身分的限制；紐約市長白思豪隨即推動在觀光景點設立疫苗接種站的計畫，包括設在中央公園、高架公園和布魯克林橋等地。

世界各地旅遊業者也紛紛組團出國打疫苗，例如到莫斯科打Sputnik疫苗，或到杜拜接種中國國藥疫苗。

目前，墨西哥等拉丁美洲旅客對赴美打疫苗相當踴躍；連歐洲的居民，因當地疫苗施打進度落後美國，考慮遠道赴美打一劑者也大有人在。

遠在泰國的旅行社Unithai Trip還組美國疫苗觀光團，花6,400美元內含打一劑新冠疫苗，還可選擇打嬌生或輝瑞疫苗。