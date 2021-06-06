G7財長會 訂最低企業稅15%

七大工業國（G7）財政部長會議5日達成歷史性協議，將把全球最低企業稅率訂在15%，堵住跨國企業數十年來賴以避稅的稅制漏洞，授權各國政府對美國科技巨人課稅，緩和大西洋兩岸近年來針對「數位稅」攻防的緊張對峙關係。

G7表示，將支持全球最低企業稅率訂在至少15%，且會推行配套措施，確保跨國企業在有營運獲利的國家都繳納該繳的稅。

英國財相蘇納克說：「經過多年討論，G7財長已達成歷史性的協議，將改革全球稅制，以符合數位時代之需。」這項協議可能為最快下月敲定的全球協定奠定基礎，目標是終結數十年來世界各國「比下限」的惡性競爭——競相以超低稅率和稅務減免措施，吸引企業巨人前往投資，造成政府稅收短少數千億美元。但在新冠肺炎疫情肆虐全球，各國大舉紓困導致財政緊繃之際，更需要提高稅收填補財政缺口，以支應振興經濟所需的巨額支出。

這場在倫敦舉行兩天的G7財長會議，是疫情爆發至今首場面對面會議，與會國包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國。

路透報導，G7財長在會後公報中表示，「承諾推行至少15%的全球最低稅率，依個別國家而定」。文中還寫道：「我們承諾在課稅權方面達成公平的解決辦法，賦予市場所在國課稅權，對規模最大獲利也最豐、利潤率超過10%的跨國企業，課徵至少20%的獲利稅。」

G7多年來未能同意出一套方法，向Google、亞馬遜、臉書等跨國大企業徵收更多稅。這些跨國公司常把獲利歸在低稅負國家和地區，達到節稅目的。美國總統拜登的政府提議推行全球最低稅率15%，比愛爾蘭等國的稅率高、但低於G7最低稅率，使談判有了新的驅動力。