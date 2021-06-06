貨運數位轉型 告別黑暗時代

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
全球貨運業正努力引入數位化運輸管理系統，改善供應鏈追蹤效能。 （路透）
全球貨運業正努力引入數位化運輸管理系統，改善供應鏈追蹤效能。 （路透）

從中國大陸的貨輪短缺到蘇伊士運河塞船，各種供應鏈干擾因素都已阻礙全球經濟的復甦腳步。

然而，這也促使全球貨運業者加速推動數位轉型，擺脫「數位黑暗時代」，從而嘉惠許多銷售貨物追蹤軟體的新創公司。

奧地利電商公司MediaShop供應鏈副總監許奈德說，在2020年7月之前，他必須等到貨櫃輪未如期抵達德國漢堡時，才會發現供應鏈出問題，但現在，若大陸供應商的產品沒被貨櫃輪載到，他會從數位貨運系統收到警告通知，並且快速解決問題。

路透在分析數位貨運新創公司後發現，目前全球有近250家數位貨運新創公司，包括Uber的物流分公司Uber Freight，以及中國大陸滿幫集團等。

舊金山貨運承攬業者Flexport執行長彼得森就說，新冠疫情導致運能降低、需求激增且難以預測，給了該產業表現機會。Flexport去年營收翻增近一倍至12.7億美元，並已向投資人籌得13億美元。

多年來，海運業已經推動數位化，但要引入新的數位追蹤系統並連結傳統資料庫的鉅額費用，讓許多企業卻步。

如今，許多由臉書、亞馬遜和Uber前員工所組成的新創公司，已開發出能整合客戶運輸管理系統的平台，讓這些系統即使在家也能輕易使用。

曾在馬士基（Maersk）創投部門擔任成長主管的史提林表示：「過去通常要費時三到五年才會被採用的產品，如今正被加速採納，因為人們現在必須想辦法遠端操作。」

資金雄厚的傳統貨運巨擘也正在強化自家系統，以便與同業競爭。例如美國物流供應商XPO表示，其數位平台帶動上季貨運經紀營收年增83%。

不過，規模較小的企業可能很難籌措足夠資金推動數位化，這可能帶來整併潮，尤其是在貨運承攬業。瑞士物流公司德迅（Kuehne & Nagel）日前便宣布，已經向私募基金MBK Partners，收購亞洲物流業者鼎尖國際（Apex International），成為全球最大的航空貨運承攬業者。

Uber

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