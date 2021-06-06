資安分析師夯 求才戰開打

過去一年來駭客攻擊重大事件層出不窮，使美國企業意識到網羅資安人才的必要性。但調查顯示，全球資安職缺超過300萬個，「資訊安全分析師」預料將成為未來十年成長最快速的第十大職業。

微軟5月警告，2020年發動Solar Winds攻擊事件的幕後駭客又掀起新一輪網攻，瞄準全球逾150個政府機構、智庫及組織。

近期最令人震驚的事件，莫過於全美最大輸油管營運業者Colonial Pipeline遭駭客勒贖攻擊，迫使輸油作業停擺，導致數州汽油短缺與大漲。

該公司執行長布勞特後來承認，向駭客支付440萬美元贖金。其實在遭駭的幾周前，Colonial Pipeline已在招募資安主管。

這些案例凸顯出企業有必要強化資安人才團隊，但問題在於長期大量欠缺人力。資安業者GuidePoint主管歐密說：「這是場求才戰。供應短缺、需求增加。」

根據非營利組織國際資訊系統安全認證協會（ISC）2 去年調查，美國目前約87.9萬名資安人才在職，但仍有35.9萬個職缺虛席以待；放眼全球，資安人才缺口逼近312萬個。（ISC）2執行長蘿索認為，實際需求可能更大，因為部分企業在疫情期間暫緩徵才。

資安徵才需求從初級橫跨至主管級，包括能透過監控網路流量來識別系統中潛在惡意程式的初階網路安全分析師，到能向執行長與董事會直接匯報的主管級人才，他們能明確闡述網路攻擊引發的財務與商譽潛在風險。

美國勞工統計局預估，資安分析師將成為未來十年成長最快的第十大職業，就業成長率預期為31％，高於整體職業的平均成長率4%。

專家說，如果民間領域的資安人才需求激增，相關人才可能從政府部門跳槽至待遇更佳的企業，這尤其對預算有限、但管理區域內重要基礎建設的地方政府造成風險。

Critical Insight資安主管漢密爾頓說，地方政府負責的事務至關重要，舉凡淨化水資源、廢物處理、交通管理、通訊監察、公共安全，以及管理緊急情況，「但亞馬遜正捧著大把現金招攬人才，以維護零售營運。」她說，若只靠當前的訓練計畫，預期全球資安人力缺口未來數年仍將每年擴大20%至30%。