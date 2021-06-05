企業稅讓步 促共和黨挺基建

美國總統拜登願意讓步，不再堅持將企業稅率從現行21%調高至28%，改為將最低稅率降至15%，但拜登也要求共和黨須同意，至少將1兆美元用於新基建計畫。

前總統川普執政時，於2017年將企業稅率從35%降到21%。白宮發言人莎琪3日表示，想要保留這個稅率的共和黨，「應該完全能接受」拜登的最新提議。她還說，只要共和黨人不針對年所得低於40萬美元的民眾增稅，「我們對其它選項保持開放」。

拜登設定企業稅率最低15%，是為了避免亞馬遜公司（Amazon）等大型跨國企業在美支付極少稅金，甚至不繳稅。目前許多這種大企業在財報中展現強勁獲利，卻將稅務責任轉往稅負較輕的國家。

拜登原本提出規模2.3兆美元的基礎建設計畫，但在與國會協商的過程中，縮減到1.7兆美元。拜登提出的新版基建計畫，是要在15年間籌資1.7兆美元，以支付為期八年的新基建支出。