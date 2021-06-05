無線充電iPad Pro傳明年搶市

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
疫情助長居家上班、學習與娛樂的需求，使iPad過去一年來變成搶手貨。（美聯社）
疫情助長居家上班、學習與娛樂的需求，使iPad過去一年來變成搶手貨。（美聯社）

蘋果公司正著手開發具備無線充電功能的新款iPad Pro，並醞釀推出六年來首次重新設計的iPad mini，讓新冠肺炎爆發以來銷售回春的平板電腦在市場上乘勝追擊。

彭博資訊引述知情人士說法指出，蘋果計劃在2022年推出新款iPad Pro，就設計而言，測試中的主要改變是以玻璃背板取代目前的鋁質機身，以便搭配無線充電功能。升級版iPad mini打算今年稍後上市，將縮小邊框，也可能移除主頁按鈕。

疫情助長居家上班、學習與娛樂的需求，使iPad過去一年來變成搶手貨，在蘋果產品組合中扮演更重要角色。去年下半年iPad銷售年比躍增43%，熱銷趨勢延續到今年，第1季銷售額達78億美元，較去年同期大增79%。

報導指出，新iPad Pro的開發計畫還在初步階段，明年正式推出前仍可能變更或取消。

值得注意的是，無線充電功能較常見於智慧手機，在平板仍罕見。

蘋果也在嘗試一種稱為「反向無線充電」的技術，讓使用者能把iPhone或其他裝置放在平板背部進行無線充電。

此外，蘋果也在研發機身更薄的入門款iPad，瞄準學生市場，預計最快今年底推出，大約與新款iPad mini同時面世。

蘋果iPad Pro上回大改版是在2018年，過去兩次升級只聚焦改良相機技術。

iPad mini上回升級是在2019年，增加支援Apple Pencil觸控筆，晶片執行速度也加快了。入門級iPad去年9月更新，採用更快的處理器。

無線充電 新冠肺炎

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