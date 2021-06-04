馬斯克推文暗示與比特幣分手 價格應聲重挫7%

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克今天在推特發文，暗示與比特幣分道揚鑣，引發這個市值最大加密貨幣的價格應聲挫跌逾7%。顯然這位科技業鉅子再度靠推文撼動比特幣市場。

馬斯克（Elon Musk）的推文將比特幣打上主題標籤，後面跟著一個心碎圖案，並附上一張一對情侶討論分手的照片。

他在討論串中又貼上一幅關於分手的漫畫，並對加密貨幣交易所Coinbase在回文貼上一張比特幣對手狗狗幣（dogecoin）的圖片，回覆寫道「不錯」。

路透社報導，馬斯克這些推文究竟有何涵義，外界不得而知。但由於特斯拉（Tesla）持有龐大的比特幣部位，加上馬斯克的推特帳號有大批追蹤者，使得每當他的推文提到加密貨幣，總會引發市場騷動。

馬斯克先前曾表示，特斯拉不會出售持有的比特幣。但比特幣價格經歷5月一波大跌後，投資人信心仍脆弱，因此馬斯克意義不明的推文仍足以令市場不安。

瑞士加密貨幣計畫ZAP Protocol共同創辦人史班諾斯（Nick Spanos）也說：「每當馬斯克的推文提到加密貨幣任何相關內容，市場都預期會有所反應。」

比特幣價格今天跌破20日移動均線，一度跌到3萬6263美元低點，並使得本週以來累積漲幅縮小。目前價位距離4月創下的史上最高紀錄6萬4895.22美元，還相差逾40%。