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美就業回溫 服務業招工告捷

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
非農業就業人數新增55.9萬人。（路透）
非農業就業人數新增55.9萬人。（路透）

美國5月就業穩健回升，非農業就業人數新增55.9萬人，略低於市場預估的67.5萬人，但比4月時僅增加27.8萬人（修正後數字）明顯增加，顯示服務業開始回溫，企業召募員工有所進展，帶動工資持續上升。

由於數字與預期差距不大，市場對聯準會（Fed）可能提前「退場」的憂慮下降，美股4日早盤開高。

美國勞工部4日公布的數據顯示，5月民間部門就業增加49.2萬人，低於市場預估的增加61萬人，但比4月時的增加人數21.9萬人明顯增加；其中製造業小增2.3萬人，與市場預估增加2.5萬人差距不大，比4月時的減少3.2萬人有所改善，這顯示服務業的就業開始加速回升；餐廳與酒吧等營業場所的就業人數增加最多，達18.6萬人。今年3月及4月的就業人數，合計上修2.7萬人。

5月平均時薪比4月小幅上升0.5%，遠高於市場預估0.2%，但比4月的0.7%升幅略低；比起去年同期則上升2%，高於市場預估的1.6%升幅，也比4月時的0.4%大幅回升。近幾個月工資的年比變動起伏甚大，主要是受到「比較基期」不穩定的影響 。5月平均每人每周工時為34.9小時，符合預估，比4月的35小時略少。

至於上個月的失業率降到5.8%，比預估的5.9%及4月的6.1%都低。長期失業（連續失業27周以上）人數劇減43.1萬人，是十年來最大單月減量，顯示在新冠疫情爆發初期失業的勞工終於開始重返職場。

勞動參與率比4月下降0.1個百分點，為61.6%，也低於預估的61.8%；低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從10.4%進一步降到10.2%，顯示全職勞工人數繼續增加。

經濟學者指出，5月就業穩健回升，主因經濟活動陸續解封，服務業需求增加，企業也願意溫和加薪以填補職缺。不過由於父母須在家照顧子女，失業給付優渥，勞工技術未必符合企業需要，加上勞工供給短缺，預料未來就業情況仍不穩定。

失業

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